L'euro et la livre dévissent face au dollar après les réunions de la BCE et de la BoE

L'euro et la livre piquaient du nez jeudi par rapport au dollar, désarçonnés par la BCE et la Banque d'Angleterre qui ont relevé leurs taux de 0,5 point de pourcentage mais ont déçu les marchés pour les perspectives de hausses de taux futures.

Alors que la Banque centrale européenne a évoqué un nouveau resserrement en mars mais ne s'est pas aventurée plus loin et que la Banque d'Angleterre ne promet plus de nouveaux relèvements, l'euro perdait vers 15H25 GMT (16H25 à Paris) 0,72% à 1,0911 dollar et la livre 0,73% à 1,2286 dollar.

Les devises européennes voient ainsi s'évaporer leurs gains de la veille dans le sillage de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) elle aussi plus prudente qu'en 2022, et ayant relevé ses taux de seulement un quart de point de pourcentage.

L'euro était alors monté à 1,1033 dollar, au plus haut depuis avril dernier.

Jerome Powell pour la Fed, Andrew Bailey pour la BoE et Christine Lagarde pour la BCE : les dirigeants des banques centrales, qui se sont tous trois exprimés devant la presse dans les dernières 24 heures, n'ont pas réussi à convaincre le marché de leur volonté de poursuivre la lutte contre l'inflation.

Côté américain, "vu que le marché semble ne pas prendre au sérieux les commentaires de +faucon+ (partisan de hausses des taux, ndlr), le dollar pourrait remonter si le rapport sur l'emploi de vendredi est plus robuste que prévu", prévient Matthew Weller, analyste chez Forex.com.

En zone euro, Christine Lagarde a promis une hausse des taux en mars, mais étant donné les signes de faiblesse de l'activité économique européenne, "la prochaine hausse pourrait être la dernière", prévient Karl Thompson, économiste chez Cebr.

Enfin, la BoE "était la première grande banque centrale à remonter ses taux en décembre 2021. Elle pourrait être la première à appuyer sur le bouton pause s'il n'y a pas de nouveau choc économique", juge Henry Cook, analyste chez MUFG.

----------------------------------

15H25 GMT 22H00 GMT