L'euro entame la semaine en hausse face au dollar

L'euro progressait un peu face au dollar lundi, dans un marché toujours focalisé sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 mais accueillant avec enthousiasme la bonne santé des Bourses mondiales.

Vers 19H15 GMT (21H15 à Paris), l'euro prenait 0,14% face au billet vert, à 1,1235 dollar.

"Le rebond de Wall Street après le plongeon de vendredi agit comme un signal en faveur du risque et comme une excuse pour faire baisser le dollar", observe Joe Manimbo de Western Union.

Les valeurs refuge, comme le dollar, ont en effet tendance à reculer lorsque l'appétit pour le risque est fort et lorsque que les marchés actions progressent.

La monnaie unique européenne était également portée par le rebond surprise (+0,9%) du taux d'inflation en Allemagne en juin, selon les chiffres provisoires de l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes tablaient sur une inflation stable à 0,65%.

Toutefois, "l'accélération des infections dans certains Etats américains" continuait de préoccuper les acteurs du marché, a souligné Kit Juckes, analyste pour la Société Générale.

Le monde, confronté depuis décembre dernier à la pandémie de Covid-19, a franchi dimanche deux seuils symboliques: plus d'un demi-million de morts et dix millions de cas.

Aux Etats-Unis, la contagion progresse dans 30 des 50 États américains, notamment dans les plus grands et les plus peuplés du sud et de l'ouest du pays: la Californie, le Texas et la Floride. Et certains ont dû faire une pause dans le processus de déconfinement.

A l'agenda cette semaine, "le rapport mensuel sur l'emploi américain (qui) sera publié jeudi au lieu de vendredi du fait de la fête de l'indépendance (le 4 juillet)", a souligné Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Les investisseurs s'intéresseront également à l'intervention de Jerome Powell, le patron de la Réserve fédérale, qui sera interrogé mardi par des parlementaires américains.

