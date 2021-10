L'euro en repli face au dollar, plongeon de la livre turque

L'euro baissait jeudi face au dollar américain dans un marché peu enclin au risque alors qu'un bon indicateur de l'emploi américain rappelait que la Fed s'apprête à donner un tour de vis à sa politique monétaire.

Vers 19H10 GMT, l'euro cédait 0,24% face au billet vert, à 1,1623 dollar pour un euro.

A la suite d'un plus bas en trois semaines la veille, le dollar a pris de la vigueur après de bonnes nouvelles du côté du marché du travail américain où les demandes d'allocations chômage sont tombées à leur plus faible niveau depuis la pandémie.

"Les inscriptions au chômage ont sans aucun doute quelque chose à voir" avec la montée du dollar, a commenté Christopher Vecchio, stratégiste chez DailyFX. A ce bas niveau, "elles constituent un signe de plus que la Banque centrale américaine devrait annoncer la réduction de ses achats d'actifs le mois prochain", a-t-il indiqué.

"Si l'on se base sur les taux du marché, l'annonce de la diminution des injections de liquidités par la Fed interviendra en novembre et se déroulera de décembre à juillet 2022", a poursuivi l'analyste qui voit la première hausse des taux au jour le jour intervenir dès septembre 2022.

Mercredi, dans son Livre beige, enquête sur l'économie américaine, la Fed avait estimé que les perspectives à court terme restent "positives", avec cependant des "incertitudes" plus grandes et un "optimisme plus prudent".

Une politique monétaire plus stricte profite habituellement à la devise émise.

Le yen quant à lui se redressait face à l'euro comme au dollar, dans le sillage d'un repli des prix du pétrole. "Le yen va mieux car le Japon importe 90% de son énergie et les prix du pétrole ont enregistré jeudi leur plus forte baisse depuis deux semaines", ce qui donnait du répit à la devise japonaise.

En Turquie, la Banque centrale a abaissé de deux points son principal taux directeur de façon inattendue, suivant les souhaits du président Recep Tayyip Erdogan, alors que l'inflation est galopante.

"Cela exacerbe les risques d'hyperinflation, et les investisseurs délaissent donc la livre turque", commente Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets.

La livre a atteint des plus bas historiques face au dollar (9,51 livres) et à l'euro (11,06 livres).

"On pourrait même atteindre le niveau de 10 livres pour un dollar dans un futur proche", prévient M. Razaqzada.

"La devise turque fait face à divers facteurs qui suggèrent une crise: inflation record, taux réels au plus bas, balance des comptes courants négative", ajoutait M. Vecchio.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin, qui avait atteint la veille un nouveau plus haut historique à 66.976 dollars avec l'introduction d'un produit financier en bourse appuyé sur la cryptomonnaie, reculait nettement à 63.393 dollars (-4,10%).

