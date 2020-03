L'euro en nette hausse face au dollar après les mesures de la Fed

L'euro a grimpé temporairement de plus de 1% face au dollar lundi après l'annonce de nouvelles mesures par la Réserve fédérale américaine et alors qu'il était tombé à un nouveau plus bas en trois ans en début de séance.

Vers 12H50 GMT (13H50 à Paris), l'euro gagnait 0,64% face au billet vert, à 1,0756 dollar, après être tombé en début d'échanges à 1,0636 dollar, un niveau plus vu depuis avril 2017.

Le dollar s'est affaibli après que la banque centrale américaine a sorti un "nouveau bazooka par surprise", a expliqué à l'AFP Jameel Ahmad, analyste pour FXTM.

Alors que la devise européenne évoluait à un niveau proche de celui de vendredi soir face au billet vert, la Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé toute une série de mesures permettant à un large éventail d'entreprises d'accéder à de l'argent frais pour survivre aux "graves bouleversements" économiques provoqués par le nouveau coronavirus.

L'institution a rappelé qu'elle ferait tout pour aider les marchés à continuer à fonctionner, et lancé un nouveau programme de 300 milliards de dollars d'aides pour "soutenir le flux de crédit aux employeurs, aux consommateurs et aux entreprises".

"La Fed a ouvert tous les robinets et a effectué toutes les actions possibles", a réagi Naeem Aslam, analyste pour Avatrade.

Plus tôt dans la journée, Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group, avait déjà souligné que "la demande en dollars s'est calmée en fin de semaine après une série de mesures supplémentaires prises par la Fed pour fournir des liquidités".

La semaine dernière, le dollar a fortement bondi face à la majorité des devises, porté par les craintes d'une pénurie de billets verts.

