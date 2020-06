L'euro en légère hausse face au dollar en attendant une réunion de la Fed

L'euro repartait à la hausse lundi face au dollar et ce malgré un indicateur allemand moins bon que prévu, à l'entame d'une semaine qui sera marquée par une réunion de la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro prenait 0,12% face au billet vert, à 1,1305 dollar. Vendredi, il avait atteint 1,1384 dollar, un niveau plus vu depuis la mi-mars, avant de perdre un peu de terrain.

La faiblesse du dollar "est largement alimentée par les espoirs de reprise économique, surtout avec les récentes améliorations concernant l'activité dans la plupart des pays (...) qui ont réduit l'intérêt (des investisseurs) pour les monnaies refuge", a expliqué Samuel Siew, analyste pour Phillip Futures.

Si la pandémie ne faiblit toujours pas en Amérique latine et a franchi dimanche le seuil des 400.000 morts sur la planète, New York, ville la plus endeuillée au monde, entame lundi la première phase de réouverture de ses industries.

L'Europe, pour sa part, continue son déconfinement, même si une quatorzaine contestée a été mise en place pour tous les voyageurs à destination du Royaume-Uni.

Vendredi, le dollar avait cependant nettement profité de la parution du rapport mensuel sur l'emploi, qui a montré que l'économie américaine avait créé 2,5 millions d'emplois en mai, malgré la pandémie, et que le taux de chômage était descendu à 13,3%.

Mais "sur les sept précédentes séances, le dollar index avait baissé. Cela ne pouvait pas continuer", a commenté Ulrich Leuchtmann, analyste pour Commerzbank.

La hausse de l'euro est d'autant plus notable lundi que la production industrielle allemande a connu en avril sa pire chute depuis 1991 (-17,9% contre -16,5% attendus par les analystes).

"Alors que les données devraient s'améliorer pour le mois de mai, la production ne reviendra probablement pas au niveau d'avant le coronavirus avant au moins deux ans", a estimé Andrew Kenningham, pour Capital Economics.

En mars, l'indicateur avait déjà subi un fort recul de 8,9%, un chiffre révisé à la baisse par l'institut de statistique, qui l'avait précédemment estimé à 9,2%.

Les cambistes porteront une attention particulière à la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) mardi et mercredi.

"Il est peu probable qu'ils décident de taux d'intérêt négatifs ou qu'ils parlent de contrôler la courbe des taux mais il est possible qu'ils suggèrent une prédisposition accommodante pour leurs futures décisions sur les taux d'intérêt dans leurs nouvelles prévisions économiques", soulignent les analystes de Wells Fargo.

--------------------------------------

ktr-jum/bh