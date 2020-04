L'euro en légère hausse face au dollar dans un marché hésitant

L'euro progressait un peu mardi dans un marché plutôt calme mais hésitant, et avant les réunions de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne, plus tard cette semaine.

Vers 09H10 GMT (11H10 à Paris), l'euro progressait de 0,15% face au billet vert, à 1,0845 dollar.

La veille, il avait terminé proche de son niveau de vendredi soir.

Mardi est "une journée de sentiments mitigés sur les marchés financiers avec des investisseurs tiraillés entre les nouvelles positives selon lesquelles les cas et les décès commencent à être maîtrisés dans les principaux épicentres du coronavirus d'une part et, d'autre part, des résultats d'entreprises décevants et une nouvelle mauvaise journée pour le pétrole", a expliqué Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

Le dollar a quelque peu souffert ces derniers jours, même s'il a relativement bien résisté, alors que l'Europe commence à anticiper le déconfinement.

Tandis que l'optimisme bénéficie aux devises considérées comme plus à risque, comme la livre ou dans une moindre mesure l'euro, la prudence favorise le dollar.

Par ailleurs, les investisseurs sont également tournés vers la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne qui annonceront leurs dernières mesures respectivement mercredi et jeudi.

