L'euro en légère hausse avant Nord Stream et la BCE

L'euro montait pour la quatrième séance consécutive face au dollar mercredi à la veille d'une réunion de la Banque centrale européenne et de la possible reprise des exportations de gaz russe via le gazoduc Nord Stream 1.

Vers 09H15 GMT (11H15 à Paris), l'euro prenait 0,15% à 1,0243 dollar.

Depuis qu'il a atteint jeudi un plus bas depuis fin 2002 à 0,9952 dollar, l'euro a repris 2,9%, mais reste en baisse de 2,5% depuis le début du mois et de près de 10% depuis le début de l'année.

La Banque centrale européenne (BCE) va relever ses taux lors de sa réunion jeudi pour contrer l'inflation.

Si la BCE a signalé lors de sa dernière réunion une hausse de 25 points de base, elle pourrait opter pour une montée de 50 points de base, selon des informations de presse.

"Les marchés ne veulent pas parier sur le dollar en amont de la réunion de demain", commente Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Le marché surveille aussi la reprise attendue jeudi du gazoduc Nord Stream 1, alors que les craintes d'une perturbation des exportations de gaz russe ont pesé sur l'euro.

Si le gazoduc était fermé pour des travaux de maintenance prévus de longue date, Moscou pourrait vouloir faire pression sur les membres de l'Union européenne dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine.

Enfin, les cambistes surveillaient les débats au parlement italien, où une intervention du Premier ministre Mario Draghi sera suivi d'un vote de confiance.

Une crise politique italienne accroît le risque de fragmentation de la dette européenne, quand les taux d'emprunts divergent entre les pays de la zone euro.

"Pour que la BCE envisage une hausse de 50 points en période d'instabilité en Italie, cela veut dire qu'ils vont proposer quelque chose de solide pour éviter la fragmentation", estiment les analystes de Deutsche Bank.

----------------------------------

js/emb/bt