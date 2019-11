L'euro en légère baisse face au dollar dans un marché calme

L'euro baissait légèrement mardi face au dollar dans un marché calme qui digère notamment les nouvelles informations sur les relations sino-américaines et en attendant la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed.

Vers 09H40 GMT (10H40 à Paris), l'euro perdait 0,11% face au billet vert, à 1,1066 dollar.

"Le marché des changes reste calme tandis que les risques autour des relations entre les Etats-Unis et la Chine, mais aussi des élections au Royaume-Uni se renforcent", ont résumé Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

Le Sénat américain a adopté mardi à l'unanimité un texte soutenant les "droits de l'Homme et la démocratie" à Hong Kong, provoquant la colère de Pékin qui a convoqué un haut diplomate américain.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn se sont écharpés mardi soir sur le Brexit, pour leur premier débat télévisé.

Selon les analystes, cette passe d'armes n'a pas bouleversé les rapports de force, Boris Johnson conservant sa nette avance dans les sondages.

Plus tard dans la journée, les investisseurs prendront connaissance du compte-rendu de la précédente réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Bien que les minutes pourraient réaffirmer que la Fed a terminé son assouplissement (monétaire) pour cette année, les détails à propos d'éventuelles divisions parmi les membres (du comité) seront scrutés", a expliqué Samuel Siew, analyste pour Phillip Futures.

Pour Antje Praefcke, de Commerzbank, "ce qui est plus important pour le marché, c'est ce qui se passera l'année prochaine, car il s'attend à une nouvelle réduction des taux d'ici 2020".

Selon lui, il y a de fortes chances que la publication de ce compte-rendu soit secondaire et n'apporte pas réellement d'élément nouveau.

Une baisse des taux d'intérêt a pour conséquence de rendre le dollar moins rémunérateur et donc moins attractif pour les cambistes.

