L'euro en hausse, tiré par négociations russo-ukrainiennes, avant la Fed

L'euro poursuivait sa hausse mardi face au dollar américain, les investisseurs misant sur une issue positive des négociations entre la Russie et l'Ukraine, mais cette appréciation de l'euro pourrait être de courte durée avant la réunion de la Fed.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro gagnait 0,59% à 1,1004 dollar pour un euro, mais restait proche de ses récents plus bas.

"Il ne fait aucun doute qu'une résolution du conflit et la fin de la guerre seraient positives pour l'euro", explique You-Na Park-Heger, analyste chez Commerzbank.

Des bombardements ont touché mardi matin plusieurs immeubles à Kiev, faisant au moins deux morts, au moment où l'armée russe amplifie son offensive en Ukraine, avant la reprise des pourparlers qui entretiennent une lueur d'espoir.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait noté samedi une approche nouvelle, "fondamentalement différente", de Moscou dans les négociations.

Mais les regards sont également tournés vers la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed). Les investisseurs s'attendent à ce qu'elle donne le coup d'envoi de son cycle de relèvement des taux dès mercredi, à l'issue d'une réunion monétaire de deux jours.

De quoi montrer "une fois de plus qu'une différence assez importante subsiste entre la politique monétaire de la Fed et celle de la BCE (Banque centrale européenne). La banque centrale américaine est prête à combattre l'inflation maintenant, alors que la BCE hésite encore", estime You-Na Park-Heger.

En d'autres termes, alors que le redressement des taux d'intérêt aux États-Unis est "relativement certain", il l'est beaucoup moins dans la zone euro, insiste l'analyste. "Et cela ne va pas exactement dans le sens d'une appréciation de l'euro par rapport au dollar pour le moment."

"La Fed reste empêtrée dans une bataille féroce contre la hausse des prix", confirme Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

L'inflation aux États-Unis s'est élevée en février à 7,9% sur un an, soit la plus forte hausse des prix annuelle depuis janvier 1982. La BCE prévoit pour l'instant une inflation de 5,1% cette année dans la zone euro.

"Le dollar pourrait s'apprécier si la Fed adopte une approche agressive en faveur d'une hausse des taux d'intérêt, malgré les risques géopolitiques persistants", poursuit M. Otunuga.

En revanche, selon l'analyste, "si la banque centrale adopte un ton plus prudent et que les prévisions économiques sont revues à la baisse, cela pourrait entraîner une faiblesse du dollar".

