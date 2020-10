L'euro en hausse face au dollar, profite de l'appétit pour le risque

L'euro progressait vendredi face à un dollar pénalisé par une hausse de l'appétit pour le risque, tandis que les négociations sur un nouveau plan de relance entre républicains et démocrates se poursuivent.

Vers 09H05 GMT (11H05 à Paris), l'euro prenait 0,36% face au billet vert, à 1,1801 dollar.

"Les investisseurs sont plus attirés par le risque et sautent donc sur les actions en délaissant le billet vert, qui a été une valeur refuge populaire ces derniers mois", a rappelé David Madden, analyste pour CMC Markets.

Ce regain d'optimisme "a suivi la nouvelle que Nancy Pelosi (présidente démocrate de la Chambre des représentants) et Steven Mnuchin (secrétaire au Trésor) ont repris leur discussion sur le très nécessaire plan de relance" a expliqué Ricardo Evangelista, analyste pour Activtrades.

De plus, selon lui, l'avance du candidat démocrate Joe Biden dans les sondages rend la possibilité d'une victoire nette, et donc d'une transition à la Maison Blanche apaisée, plus probable.

Pour autant, la hausse restait mesurée vendredi et selon Antje Praefcke, de chez Commerzbank, il est probable que la paire euro-dollar reste dans une fourchette étroite jusqu'à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre.

Par ailleurs, "la livre sterling baissait du fait de données décevantes sur le PIB britannique", a souligné Ulas Akincilar, pour Infinox.

Le Royaume-Uni a ainsi enregistré une progression de 2,1% de son produit intérieur brut (PIB) en août comparé à juillet, soit bien moins que les 4,6% espérés par les analystes.

La devise britannique se stabilisait face au dollar, après avoir entamé la journée en hausse, et baissait face à l'euro.

