L'euro dépasse le seuil de 1,19 dollar, le billet vert pénalisé par Trump

L'euro continuait sur sa lancée vendredi, atteignant face au dollar un nouveau plus haut depuis 2018, tandis que le billet vert est dans la tourmente, pénalisé notamment par un tweet de Donald Trump.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro prenait 0,09% face au billet vert, à 1,1857 dollar, après avoir atteint 1,1909 vers 06H50 GMT, un niveau inédit depuis plus de deux

"La monnaie unique est sur la voie de sa meilleure performance mensuelle en dix ans par rapport au billet vert, car les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par la détérioration de la crise sanitaire aux États-Unis, qui compromet la reprise économique", a expliqué Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

Depuis début juillet, l'euro a gagné plus de 5,5% face au dollar.

Les Etats-Unis ont enregistré jeudi près de 1.400 morts supplémentaires en une journée et plus de 72.000 nouveaux cas.

Et le confinement du printemps a entraîné dans le pays une chute historique du produit intérieur brut au deuxième trimestre, de 32,9% en rythme annualisé.

Mais "ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est que les données les plus récentes, comme l'a souligné le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, montré que le rythme de la reprise ralentit", a signalé Fiona Cincotta, analyste pour City Index.

Par ailleurs, "le dernier mouvement de vente du dollar cette nuit a coïncidé avec un tweet du président Trump, dans lequel il évoque la possibilité de reporter l'élection de novembre", a fait remarquer Lee Hardman, pour MUFG.

Donald Trump a mis en avant, sans la moindre preuve, des risques de fraude liés à l'épidémie de Covid-19.

Le tweet évoquant cette hypothèse, immédiatement rejetée avec force par nombre d'élus de son camp, a été envoyé quelques minutes après l'annonce de la chute historique du PIB américain.

"2020 sera l'élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de l'histoire", a lancé le locataire de la Maison Blanche, évoquant le recours élargi au vote par correspondance pour le scrutin du 3 novembre.

Si un report parait très improbable à l'heure actuelle, la volonté du président de déjà remettre en cause la légitimité de l'élection, "pourrait engendrer un important désordre après l'élection si les résultats sont serrés", a pointé M. Hardman.

Un nouveau facteur d'incertitude donc, de nature à peser sur le dollar.

--------------------------------------

ktr/bp/jrp