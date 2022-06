L'euro consolide face au dollar, avant des indicateurs de fin de semaine

L'euro consolidait sa position face au dollar lundi, après avoir atteint un sommet de deux semaines, sur un marché peu animé qui attend des déclarations de banquiers centraux ainsi que des indicateurs d'inflation jeudi et vendredi.

Vers 21H00 GMT, la monnaie unique gagnait 0,29% face au billet vert, à 1,0584 dollar pour un euro. Plus tôt, elle était montée jusqu'à 1,0615 dollar, pour la première fois depuis début juin.

Pour Edward Moya, d'Oanda, les cambistes se positionnent dans l'attente de la publication vendredi d'un chiffre d'inflation en zone euro qui pourrait atteindre un nouveau record, à 8,3% en juin, contre 8,1% en mai.

Néanmoins pour Marc Chandler, du courtier Bannockburn Global Forex, le fait que l'euro n'ait pas réussi à aller au-delà de 1,0615 dollar lundi indique qu'il s'est heurté à un seuil de résistance et qu'il devrait se rapprocher de 1,05 dollar à court terme.

La trajectoire du dollar dépendra aussi de l'indice des prix PCE pour mai, attendu jeudi et très suivi par la banque centrale américaine (Fed).

Le marché des devises évoluera aussi au gré des déclarations de banquiers centraux, attendues nombreuses cette semaine.

Mercredi, une table ronde, organisée à l'occasion d'une conférence de la Banque centrale européenne (BCE) au Portugal, réunira ainsi la présidente de la BCE, Christine Lagarde, le président de la Fed, Jerome Powell, et le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey.

Pour Marc Chandler, le dollar a été affecté par l'évolution des projections des opérateurs en matière de politique monétaire américaine. Ils accordent une probabilité plus élevée que jamais à une hausse de 0,75 point de pourcentage du taux de la Fed lors de sa prochaine réunion, les 26 et 27 juillet, mais ils tablent aussi sur une baisse de ce taux dès 2023.

"Cette baisse" possible, qui prive le dollar d'une partie de son soutien lié à la politique monétaire de la Fed, "voudrait dire que l'économie ralentit plus que ce n'est souhaitable", a expliqué Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services.

Ailleurs sur le marché des changes, le forint hongrois est descendu lundi au plus bas niveau de son histoire face à l'euro, à 404 forints pour un euro.

La Hongrie affiche pourtant l'un des taux directeurs les plus élevés d'Europe, à 5,90%, avec la Pologne (6%) et la République tchèque (7%).

"La Hongrie devient de plus en plus isolée", a estimé Marc Chandler, notamment du fait d'une série de prises de position récentes qui la singularisent au sein de l'Union européenne.

Quant à la livre turque, elle a connu lundi son plus fort rebond de l'année, après l'annonce d'une nouvelle mesure de soutien imposant à certaines entreprises d'écouler leurs devises étrangères afin de pouvoir bénéficier de prêts bancaires.

