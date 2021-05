L'euro commence la semaine stable face au dollar

L'euro était proche de l'équilibre lundi face au dollar, dans une séance qui s'annonce calme du fait d'un jour férié au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Vers 09H20 GMT (11H20 à Paris), l'euro était quasi inchangé face au billet vert, à 1,2193 dollar.

Le billet vert reste en souffrance face à la monnaie unique européenne, perdant près de 1,5% sur le mois de mai et touchant mardi dernier un plus bas depuis début janvier.

L'indice PCE publié vendredi par le département du Commerce est pourtant venu donner un léger mais éphémère coup de fouet à la devise américaine, en montrant que les prix avaient connu leur plus forte hausse annuelle depuis 2007 aux États-Unis en grimpant de 3,6% le mois dernier.

Cette donnée est particulièrement suivie par le marché car elle sert de référence à la Réserve fédérale pour évaluer le rythme de l'inflation et, éventuellement, infléchir sa politique monétaire.

"Le marché a mieux défini ses perspectives d'inflation américaine dans la mesure où il considère que les niveaux d'inflation actuels sont transitoires", explique Ulrich Leuchtmann, analyste de Commerzbank.

Le yen restait toujours sous pression face à l'euro, atteignant en cours de séance asiatique un plus bas depuis février 2018 à 134,09 yens pour un euro.

La monnaie japonaise souffre de son statut de valeur refuge dans un marché qui favorise les actifs à risque, mais également par la prolongation de l'état d'urgence alors que le gouvernement est critiqué pour la lenteur de son programme de vaccination.

"Le volume des échanges devrait rester extrêmement faible" lundi, a par ailleurs signalé Naeem Aslam, analyste d'Avatrade.

En cause, des cambistes britanniques et américains éloignés de leurs consoles en raison d'un jour férié aux Etats-Unis (Memorial Day) et au Royaume-Uni (Spring Bank Holiday).

