L'euro baisse un peu face au dollar en attendant l'emploi américain

L'euro baissait très légèrement vendredi face à l'euro à quelques heures de la publication d'un rapport très attendu sur l'emploi américain.

Vers 09H40 GMT (10H40 à Paris), l'euro perdait 0,09% face au billet vert, à 1,1096 dollar.

"Le rapport sur l'emploi américain (pour décembre) est le principal événement économique de la journée", a commenté Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

Celui-ci, attendu à 13H30 GMT, "va probablement confirmer une nouvelle fois la résilience de l'économie des Etats-Unis", ont précisé Derek Halpenny et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

En novembre, le pays avait créé un grand nombre d'emplois (+266.000) en raison notamment de la réintégration dans les statistiques des salariés de General Motors après leur grève historique ainsi que de la solidité du secteur de la santé et des services.

Pour décembre, les analystes tablent sur un nombre de créations d'emplois de 153.000.

De bons chiffres pourraient soutenir le dollar, mais il est peu probable qu'ils poussent la Réserve fédérale américaine à changer sa politique monétaire et à relever ses taux, a estimé Neil Wilson.

Une hausse des taux aurait pour effet de rendre le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Mais "les analystes s'attendent à un nouveau ralentissement à un moyen terme", a ajouté Han Tan pour FXTM.

