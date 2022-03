L'euro baisse, inquiété par l'Ukraine malgré la BCE et l'inflation américaine

L'euro reculait jeudi, les investisseurs s'inquiétant du manque d'avancée des négociations entre l'Ukraine et la Russie et laissant de côté la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) comme l'inflation américaine.

Vers 16H35 GMT (17H35 à Paris), l'euro perdait 0,60% à 1,1010 dollar pour un euro.

Après un fort rebond la veille, la devise unique européenne perdait à nouveau du terrain et s'inscrivait en baisse de 3,3% depuis le début de l'année.

"Le retour à la baisse de l'euro est dû à de nouvelles inquiétudes sur l'économie, alors que les négociations entre la Russie et l'Ukraine se sont achevées sans accord", explique à l'AFP Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets.

Les ministres des Affaires étrangères russe Serguei Lavrov et ukrainien Dmytro Kuleba ont échoué à conclure un cessez-le-feu jeudi en Turquie, tout en promettant de poursuivre le dialogue entre les deux pays.

"La crainte des marchés est que la hausse du prix des matières premières crée des pressions inflationnistes si fortes qu'elles vont plonger la zone euro en récession, et empêcher la BCE de resserrer la ceinture", ajoute M. Razaqzada.

Après sa première réunion de politique monétaire depuis le début du conflit, la BCE a décidé jeudi d'accélérer le retrait progressif de ses rachats de dette, tout en décidant de se laissant du temps avant d'agir sur les taux.

La guerre et les sanctions prises contre Moscou auront "un impact important sur l'activité économique et l'inflation, par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, la perturbation du commerce international et la confiance", a prévenu la présidente de la BCE Christine Lagarde.

De l'autre côté de l'Atlantique, l'inflation américaine a continué son ascension en février pour atteindre 7,9% sur un an, son plus haut depuis 40 ans.

"La semaine prochaine, la Réserve fédérale américaine (Fed) va probablement relever ses taux" pour contrer la hausse des prix, commente David Madden, analyste chez CMC Markets.

Les cambistes attendront également la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), qui devrait poursuivre ses hausses de taux qui ont démarré depuis fin 2021.

Moins directement affectée par le conflit en Ukraine que la zone euro, la livre britannique recule face au dollar (-0,52% à 1,3113 dollar) mais monte face à l'euro (+0,08% à 83,96 pence pour un euro).

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------