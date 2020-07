L'euro baisse face au dollar, peu de suspense pour la BCE

L'euro baissait jeudi face au dollar, au lendemain d'un plus haut en quatre mois et à quelques heures de la fin d'une réunion de la BCE sans grand suspense qui n'intéresse guère les analystes.

Vers 08H50 GMT (10H50 à Paris), l'euro perdait 0,20% face au billet vert, à 1,1382 dollar, après un début de séance particulièrement calme. Mercredi, il avait culminé à 1,1452 dollar, un niveau plus vu depuis la mi-mars.

"La Banque centrale européenne devrait garder ses munitions" avant le sommet européen "clé" de vendredi et samedi, a estimé Neil Wilson, analyste pour Markets.com, à quelques heures de la conclusion de la réunion de l'institut monétaire.

Sa présidente Christine Lagarde a d'ailleurs signifié la semaine dernière qu'il ne fallait pas attendre de nouvelle décision avant la pause estivale, compte tenu des mesures de soutien massives déjà prises ces derniers mois.

"Nous avons tellement fait que nous disposons à présent de pas mal de temps pour évaluer en détail" leur impact, avait dit la Française au Financial Times.

Cette réunion de la BCE devrait être "éclipsée" par le sommet européen, où les dirigeants des 27 vont tenter de se mettre d'accord à propos de la proposition de la Commission d'un plan de relance de 750 milliards d'euros, a également estimé Lee Hardman, pour MUFG.

La France estime qu'il est "possible et souhaitable" de conclure un accord sur ce plan, malgré les divergences qui subsistent entre certains pays membres.

Les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et le Danemark notamment se montrent très méfiants à l'égard du plan, qui profitera surtout aux pays du Sud, Italie et Espagne en tête, les plus touchés par les conséquences socio-économiques dévastatrices de la pandémie de Covid-19.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte avait pour sa part déclaré mardi être "assez pessimiste" sur les chances qu'un accord soit trouvé ce week-end.

