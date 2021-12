L'euro baisse face au dollar à l'approche des réunions de banques centrales

L'euro reculait légèrement face au dollar américain mardi, pénalisé par les prévisions des analystes sur un durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) aux Etats-Unis, contrairement à la Banque centrale européenne (BCE).

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro cédait 0,09% à 1,1276 dollar pour un euro, s'approchant encore un peu plus de son plus bas de l'année atteint fin novembre à 1,1186 dollar.

"Les échanges sont relativement calmes, et cela profite au dollar", estime You-Na Park-Heger, analyste chez Commerzbank.

Selon elle, l'absence de nouveaux éléments pousse les investisseurs vers le scénario le plus probable: la Fed américaine devrait agir contre l'inflation plus rapidement que la BCE.

"Seules des informations marquantes sur la pandémie de coronavirus pourraient faire bouger de façon importante l'euro-dollar sur les prochaines séances", avant la publication vendredi de l'inflation américaine et les réunions respectives des deux banques centrales la semaine prochaine, ajoute-t-elle.

Le prix du bitcoin, quant à lui, remontait mardi au dessus du seuil de 50.000 dollars après son plongeon de samedi, et prenait 2,4% à 51.315 dollars.

"Le bitcoin profite du retour de l'appétit pour le risque", note Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote: "il reste un actif à risque, même s'il y a de plus en plus de preuves que l'intérêt de la finance traditionnelle se développe et que des investisseurs institutionnels participent au marché".

La volatile cryptomonnaie, qui a vu son cours s'envoler depuis fin 2020, reste en hausse de 170% sur un an mais en retrait de 25% depuis son plus haut historique atteint en novembre.

"Malgré le rebond du bitcoin mardi, ces brusques mouvements soulignent selon nous à quel point les actifs numériques restent un secteur difficile à naviguer", commente Mark Haefele, analyste chez UBS.

