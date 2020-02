L'euro baisse face à un dollar renforcé par l'épidémie de coronavirus

L'euro baissait lundi face à un dollar renforcé par l'épidémie de pneumonie virale, qui s'étend et menace la croissance mondiale.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro perdait 0,27% face au billet vert à 1,0818 dollar.

"Si l'économie des Etats-Unis n'est pas immunisée face à l'épidémie, elle est toujours considérée comme plus solide que celle de l'Europe ou du Japon", a expliqué Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

"Avec le Japon qui devrait tomber en récession et plusieurs pays européens en difficulté avant même l'apparition du virus, le dollar est un pari plus sûr que le yen et le franc suisse, valeurs refuges traditionnelles", a-t-il poursuivi.

Si la devise japonaise progressait nettement lundi face aux autres principales devises, elle avait nettement baissé la semaine dernière.

L'épidémie de pneumonie virale s'accélérait lundi à travers le globe, avec des bilans en forte hausse de la Corée du Sud à l'Iran et trois nouveaux pays touchés.

En Europe, l'Italie est devenu le premier pays du continent à imposer des mesures de quarantaine dans une dizaine de communes du nord de la péninsule, et un homme de 84 ans, décédé en Lombardie (nord-ouest), est devenu la quatrième victime des suites du nouveau coronavirus.

Environ 52.000 personnes ont passé dimanche leur première journée dans des zones de confinement instaurées en Lombardie et Vénétie.

Outre le coronavirus, les marchés digéraient la large victoire de Bernie Sanders au Nevada, troisième étape du long processus des primaires démocrates.

Longtemps perçu comme un outsider dans un pays où le socialisme évoque encore à certains des relents de guerre froide, Bernie Sanders est désormais en position de briguer la Maison Blanche pour le parti.

Pour autant, "le potentiel impact négatif de Bernie Sanders sur les actions américaines et le dollar est pour l'instant compensé par l'augmentation des attentes d'une victoire du président Trump", a souligné Lee Hardman, analyste pour MUFG.

"Pour le moment, le marché des changes ignore la possibilité d'un Sanders président", a renchéri Ulrich Leuchtmann, pour Commerzbank.

Cours de lundi Cours de vendredi

-----------------------------------