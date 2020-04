L'euro baisse face à un dollar profitant de son statut de valeur refuge

L'euro baissait à nouveau jeudi face à un dollar renforcé par l'aversion au risque après de nouvelles données économiques calamiteuses aux Etats-Unis, dues à la pandémie de coronavirus et aux mesures prises pour la ralentir.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro perdait 0,58% face au billet vert, à 1,0847 dollar.

Les Etats-Unis ont compté la semaine dernière 5,2 millions de nouveaux demandeurs d'allocations chômage, selon les chiffres publiés par le département du Travail.

Ce chiffre est inférieur à celui de la semaine précédente, mais reste à un niveau historiquement élevé.

Ces données ont conforté le billet vert, déjà dopé la veille par la chute des ventes au détail aux Etats-Unis, le plus important repli de la production industrielle américaine depuis 1946 ou encore le plus bas historique de l'activité manufacturière dans la région de New York.

"Les données horribles publiées mercredi reflètent seulement deux semaines de confinement après l'état d'urgence déclaré par le président Trump le 13 mars. Cela suggère que l'impact sur l'économie en avril sera beaucoup plus sévère et probablement pire que ce qui avait été anticipé", a souligné Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Mardi, le Fonds monétaire international avait pour sa part tablé sur une contraction du PIB mondial de 3% cette année, tout en soulignant que la crise pourrait entraîner une récession bien plus sévère si les mesures de confinement ne sont pas levées d'ici la fin juin et si l'activité économique ne reprenait pas au second semestre.

Le dollar ayant tendance à être considéré comme une valeur refuge, malgré le débat que provoque ce sujet parmi les analystes, il s'apprécie en période d'incertitudes politiques ou économiques, et ce, même si les Etats-Unis sont négativement touchés.

La semaine dernière, il avait au contraire été pénalisé par un regain d'optimisme sur le front sanitaire, un ralentissement dans la propagation de la pandémie commençant à être observé, notamment en Europe.

Par ailleurs, "le sentiment que le plan d'urgence de 750 milliards d'euros de la Banque centrale européenne est insuffisant pour bien protéger l'économie de l'UE face au choc du coronavirus" continue de peser sur l'euro, a jugé Joe Manimbo de Western Union.

