L'euro baisse encore avant les minutes de la BCE

L'euro reculait à nouveau face au dollar américain jeudi, plombé par un resserrement plus rapide de la politique monétaire aux Etats-Unis qu'en zone euro, un diagnostic que les minutes de la BCE devraient confirmer.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro cédait 0,16% à 1,0878 dollar, très proche de son plus bas en un mois atteint la veille à 1,0875 dollar.

La banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) devrait accélérer la hausse de ses taux dans les prochains mois, plusieurs de ses responsables y étant favorables afin de combattre la forte inflation aux États-Unis, selon les minutes de la réunion des 15 et 16 mars, publiées mercredi.

"Le dollar a déjà profité cette année du fait que la Fed semble prête à durcir sa politique monétaire plus rapidement que les banques centrales de la zone euro et du Japon", rappellent les analystes d'UBS, qui voient cette tendance continuer.

Jeudi, c'est au tour de la Banque centrale européenne (BCE) de publier ses minutes. "Tout indice sur un changement de perspectives sur les taux va être observé, étant donné les tensions Russie-Ukraine" qui menacent la croissance et dopent l'inflation en Europe, commente Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Pour l'instant, l'Union européenne se garde de viser directement le gaz ou le pétrole russe dans ses sanctions contre Moscou, mais l'hypothèse est souvent évoquée.

"Le risque d'une crise de l'énergie est réel", ce qui maintient l'euro à un niveau bas, prévient Antje Praefcke, analyste chez Commerzbank.

Elle estime que "le marché est de plus en plus inquiet d'une possible stagflation", c'est à dire une stagnation de la croissance alors même que l'inflation augmente.

