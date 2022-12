L'euro avance sur le marché des changes, aidé par la BCE et un bon indicateur allemand

L'euro était conquérant sur un marché des changes calme, lundi, rendu plus séduisant par le volontarisme de la Banque centrale américaine (BCE) et un indicateur allemand meilleur qu'attendu.

Vers 21H20 GMT, la monnaie unique prenait 0,17% face au billet vert, à 1,0605 dollar pour un euro. Elle marquait aussi des points face à la livre et au yen.

Pour Joe Manimbo, la devise commune à 19 pays européens bénéficiait du discours offensif de la BCE, jeudi dernier.

La présidente de l'institution, Christine Lagarde, avait notamment indiqué que les membres du Conseil des gouverneurs s'attendaient à devoir relever encore les taux de la BCE de façon "significative à un rythme régulier".

"Christine Lagarde est parvenue à faire ce que n'a pu réussir le président de la Fed", la banque centrale américaine, Jerome Powell, à savoir "peser sur les attentes du marché", selon Joe Manimbo.

En effet, alors que les membres de la Fed ont revu à la hausse leurs projections de taux et tablent désormais majoritairement sur un pic au-dessus de 5%, les opérateurs parient, eux, sur un sommet nettement en-deçà.

En revanche, le marché a remonté son estimation pour le taux directeur de la BCE, qu'il voit atteindre 3,2% en 2023, contre 2,8% jusqu'ici, un mouvement porteur pour l'euro.

L'impression forte laissée par Christine Lagarde se traduisait aussi dans l'évolution des taux obligataires européens, qui se sont violemment tendus depuis jeudi.

Lundi, le rendement des emprunts d'Etat italiens à 10 ans, considéré comme plus sensible que la moyenne à la politique monétaire de la zone euro, était ainsi proche de son plus haut niveau depuis un mois et demi, à 4,38%.

L'euro était aussi en vue après la publication de l'indice IFO, qui mesure le moral des entrepreneurs allemands, ressorti en hausse et supérieur aux attentes.

Les prévisions de ces mêmes entrepeneurs pour les six prochains mois se sont également affichées au-dessus des prévisions des économistes.

Ailleurs sur le marché des changes, le rouble est tombé à son cours le plus bas depuis sept mois, à 69,24 roubles pour un dollar.

Il pâtit notamment de la baisse du prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation de la Russie.

Les cambistes suivront la réunion de la Banque du Japon, mardi, même "s'il y a eu assez peu d'enthousiasme" autour de ce dernier grand rendez-vous monétaire de l'année, selon Brad Bechtel, de Jefferies.

Pour l'analyste, le marché s'attend à ce que l'institution maintienne sa politique monétaire ultra-accommodante, bien que les économistes voient l'inflation atteindre un nouveau pic en novembre, au plus haut depuis 40 ans.

