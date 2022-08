L'euro avance, poussé par le gaz et l'hypothèse d'une BCE audacieuse

L'euro prenait un peu de hauteur au-dessus de la parité mercredi, aiguillonné par le reflux des prix du gaz naturel et des cambistes qui croient de plus en plus à une hausse inédite des taux de la Banque centrale européenne (BCE).

Vers 19h40 GMT, la monnaie unique prenait 0,31%, à 1,0047 dollar pour un euro.

Le marché "continue de suivre les cours de l'énergie en Europe", a expliqué Christopher Vecchio, de DailyFX.

Or le TTF néerlandais, référence du marché européen du gaz naturel, a perdu plus de 5% mercredi et affiche un recul de 30% depuis vendredi.

"Les prix chutent et c'est une très bonne nouvelle" pour la zone euro, a insisté l'analyste.

Ce coup de froid sur le marché de l'énergie, avec également un repli des prix du pétrole, a éclipsé la nouvelle de l'arrêt pour maintenance du gazoduc Nord Stream 1, qui alimente l'Union européenne en gaz russe.

La devise commune à 19 pays européens a aussi été stimulée par le nouveau record d'inflation enregistré en août en zone euro, à 9,1% sur un an.

Cet indicateur "consolide les attentes d'une importante hausse de taux de la BCE la semaine prochaine", selon Joe Manimbo, de Convera.

Signe de cet élan, le taux des emprunts d'Etat allemands à deux ans, qui illustre mieux que le taux à 10 ans les prévisions des opérateurs en matière de politique monétaire, a atteint mercredi son plus haut niveau en deux mois et demi.

"Le marché évalue désormais à 90% la probabilité de voir une hausse de 0,75 point", selon Christopher Vecchio. "C'est l'une des raisons pour lesquelles on a vu l'euro mieux se comporter que la livre ces derniers jours."

Alors que la monnaie unique reprend son souffle, la livre sterling s'enfonce chaque jour un peu plus, soumise à une conjonction de facteurs défavorables rarement vue dans l'histoire du Royaume-Uni.

Mercredi, la devise britannique est descendue à 1,1600 dollar pour une livre, pour la première fois depuis fin mars 2020, aux premiers jours de la pandémie de coronavirus.

Lestée par la pire inflation parmi les membres du G7, toujours affectée par le Brexit, laminée par sa dépendance énergétique, sur fond de climat social détérioré et d'incertitude politique, l'économie britannique vacille.

"La Banque d'Angleterre ne semble pas encore prête à monter le volume pour combattre l'inflation et parle toujours de ménager la croissance", souligne Christopher Vecchio.

Le marché prévoit ainsi une hausse d'un demi-point du taux directeur de la Banque d'Angleterre (BoE) lors de sa prochaine réunion, quand les hausses de taux de la banque centrale américaine (Fed) et la BCE sont attendues à 0,75 point.

Par ailleurs, les cambistes s'inquiètent des déclarations de la favorite pour prendre la succession de Boris Johnson au poste de Premier ministre, Liz Truss, qui réclame une révision du mandat de la BoE, selon Christopher Vecchio.

19h40 GMT 21h00 GMT