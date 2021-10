L'euro au plus haut depuis trois semaines face au dollar, le bitcoin continue son ascension

L'euro montait pour la cinquième séance d'affilée face au dollar, atteignant un plus haut en trois semaines, dans un marché moins confiant dans la politique monétaire américaine à venir, tandis que le bitcoin s'approchait de son plus haut historique après le lancement d'un produit financier.

Vers 18H00 GMT, l'euro prenait 0,26% à 1,1640 dollar pour un euro. Depuis mercredi dernier, la monnaie unique reprend 1,1% face au billet vert, même si elle cède encore 0,6% sur un mois et 4,6% depuis le début de l'année.

"Le dollar américain s'est encore affaibli par rapport aux récents sommets (...) le poussant à un plus bas en trois semaines face à l'euro et à son plus faible niveau en un mois contre la livre britannique", relevait Joe Manimbo de Western Union, estimant que les perspectives de rachats d'actifs de la Fed avaient désormais été pris en compte par le marché.

Lundi, la publication d'une production industrielle en baisse de 1,3% aux États-Unis en septembre a plombé le dollar.

"L'idée que les États-Unis vont faire mieux que les autres pays commence à s'estomper", estimaient les analystes de Sucden.

A cela se sont ajoutées des mises en chantiers de logement neufs en recul en septembre (-1,6%), le secteur restant pénalisé par les pénuries d'approvisionnement et les prix élevés des matériaux qui contribuent à renchérir les prix de l'immobilier.

Du côté de la Banque centrale (Fed), les incertitudes autour du renouvellement du mandat de Jerome Powell à la tête de la Fed commencent à poindre.

Le patron de la Fed est sous les feux de la rampe alors que des documents officiels ont montré qu'il avait cédé des fonds en Bourse l'année dernière pour un montant évalué à entre un et cinq millions de dollars, à la veille d'une baisse du marché. Cette opération repose la question de l'éthique de telles transactions financières pour des hauts responsables de la politique monétaire américaine.

"La dernière raison de la baisse du dollar semble être l'incertitude sur le renouvellement du président de la Banque centrale américaine Jerome Powell par l'administration de Joe Biden", notait Lee Hardman, un analyste de MUFG.

"Il reste le candidat favori à sa propre succession quand son mandat finira en février, ce qui devrait soutenir le dollar, mais la décision semble moins claire qu'avant" le départ de deux dirigeants de la Fed, ajoute l'analyste.

Deux présidents d'antennes régionales de la Fed, à Dallas et Boston, ont annoncé fin septembre leur démission après avoir été sous le feu des critiques à la suite de transactions boursières discutables.

Un changement à la tête de la Fed introduirait une dose d'incertitude pour le marché, qui table actuellement sur un durcissement de la politique monétaire américaine au fil de 2022.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin prenait 3,10% à 63.271 dollars, semblant en route pour bientôt renouveler son record d'avril à 64.870 dollars.

La monnaie numérique était portée par le lancement à la Bourse de New York du premier fonds indiciel (ETF) lié au bitcoin. Coté sous le sigle BITO, il propose des parts d'ETF appuyées sur des contrats à terme bitcoin, une étape importante pour la popularisation de la cryptomonnaie.

