L'euro au plus bas en 20 mois face à une livre dopée par la Banque d'Angleterre

L'euro reculait encore face à la livre britannique mardi, atteignant un plus bas depuis plus d'un an et demi alors que les cambistes tablent sur un resserrement de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE).

Vers 08H50 GMT (10H50 à Paris), l'euro cédait 0,13% à 84,21 pence pour un euro, après avoir reculé jusqu'à 84,12 pence, un plus bas depuis février 2020.

"Les marchés ont de l'appétit pour le risque avec une saison des résultats d'entreprises positive, une situation qui profite en général au sterling", monnaie plus volatile que le dollar ou l'euro, note Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Par ailleurs, "la devise est très demandée car les marchés sont de plus en plus convaincus que la BoE ne va pas tarder à remonter ses taux d'intérêts", ajoute-t-il.

Même si l'inflation a légèrement ralenti au Royaume-Uni en septembre sur un an, à 3,1%, le nouveau chef économiste de la BoE estime qu'elle pourrait dépasser 5% cette année, a-t-il affirmé en fin de semaine dernière.

Et le gouverneur Andrew Bailey avait déjà affirmé qu'il se préparait à agir pour contrer la hausse des prix.

Le message d'un troisième membre du comité monétaire de la BoE, Silvana Tenreyro, a cependant souligné lundi que de nombreuses incertitudes pesaient sur les perspectives économiques du Royaume-Uni.

"Sa rhétorique suggère fortement qu'elle préfère attendre avant de remonter les taux, mais une majorité (des neuf membres du comité) paraît favorable à une hausse rapide", commentent les analystes de Sucden.

Par contraste, la Banque centrale européenne (BCE), dont la prochaine décision de politique monétaire est attendue jeudi, va très probablement opter pour le statu quo, maintenant une politique monétaire très souple pour éviter d'étouffer la reprise économique dans l'oeuf.

La BoE se réunira pour sa part la semaine suivante.

