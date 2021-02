L'euro au plus bas depuis onze mois face à la livre

L'euro évoluait à son plus bas depuis près d'un an face à la livre britannique, qui profite de la perspective d'un déconfinement et d'une campagne de vaccination efficace.

Vers 10H00 GMT, l'euro cédait 0,19% face à la livre, à 86,71 pence pour un euro, quelques instants après avoir touché un plus bas depuis mi-mars 2020 à 86,65 pence.

Depuis le 24 décembre et la conclusion d'un accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, la monnaie unique européenne a perdu 3,5% face à la devise britannique.

"La livre profite depuis le début de l'année de l'accord, du risque amoindri de voir la Banque d'Angleterre adopter un taux négatif et d'une campagne de vaccination relativement rapide", a expliqué Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie de Covid-19, mène une campagne de vaccination rapide, et le Premier ministre Boris Johnson doit annoncer lundi le calendrier du déconfinement.

"Une réouverture plus lente et plus prudente pourrait doucher l'enthousiasme des investisseurs", a prévenu M. Hardman.

Les cambistes se focalisaient également sur le dollar, qui reculait (-0,26% à 1,2070 dollar face à l'euro, -0,45% à 1,3920 dollar face à la livre) sans perdre tous ses gains de la séance précédente.

La hausse des taux obligataires aux Etats-Unis avait poussé certains cambistes à revoir à la hausse les chances que la Banque centrale américaine (Fed) durcisse sa politique monétaire, ce qui rendrait le dollar plus attractif.

Mais les minutes de la réunion de janvier de l'institution, publiées mercredi, ont rappelé aux investisseurs que la Fed compte soutenir l'économie américaine jusqu'au retour au plein emploi.

"Pour l'instant, la Fed ne s'inquiète pas de voir les prix augmenter, et pense que l'inflation ne sera que passagère", a résumé Hussein Sayed, analyste chez FXTM.

Le bitcoin, qui a atteint un nouveau plus haut historique mercredi soir à 52.631,92 dollars, reculait de 1,19% à 51.784,00 dollars.

