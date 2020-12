L'euro atteint son plus haut face au dollar depuis mai 2018

L'euro grimpait mardi à son plus haut niveau en un an et demi face au dollar, valeur refuge affaiblie par l'optimisme qui règne sur les marchés et les mesures d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 16H30 GMT (17H30 à Paris), l'euro gagnait 0,99% à 1,2045 dollar, un niveau plus vu depuis mai 2018. Le dollar index, qui compare le billet vert aux autres grandes monnaies, évoluait pour sa part à son plus bas depuis avril 2018.

Le dollar a souffert de l'appétit des investisseurs pour le risque, nourri mardi par l'annonce que la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin doivent s'entretenir par téléphone.

La reprise des négociations laisse espérer que des mesures de soutien à l'économie seront prises, et gonfle l'appétit pour le risque des investisseurs.

En novembre, le dollar a perdu 2,33% face à la monnaie européenne, notamment après les élections américaines et la victoire de Joe Biden, et après les annonces successives sur des avancées pour les vaccins contre le Covid-19.

Pourtant, le dollar avait fini lundi en hausse.

"Les courtiers ont du mal à équilibrer les difficultés économiques actuelles contre les perspectives plus optimistes à plus long terme", a résumé Joshua Mahony, analyste chez IG.

Les analystes attendent par ailleurs la réunion de la Banque centrale européenne le 10 décembre.

En Europe, les cambistes restent focalisés sur les négociations entre Londres et Bruxelles sur un accord commercial post-Brexit.

La livre grimpait de 0,81% face au dollar à 1,3431 dollar pour une livre.

La période de transition doit s'achever le 31 décembre. Le Royaume-Uni cessera alors d'appliquer les règles européennes et sortira du marché unique.

Après des mois de discussions poussives, les négociations butent toujours pour arriver à l'accord de libre-échange sans quota ni droit de douane espéré, qui permettrait de limiter les perturbations aux échanges. Si un compromis est trouvé, il doit encore être ratifié par les Parlements respectifs, rendant les prochains jours déterminants.

------------------------------------