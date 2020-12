Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'euro atteint 1,21 dollar, au plus haut depuis avril 2018 Reuters • 02/12/2020 à 16:52









L'EURO ATTEINT 1,21 DOLLAR, AU PLUS HAUT DEPUIS AVRIL 2018 PARIS (Reuters) - L'euro a franchi mercredi le seuil de 1,21 dollar pour la première fois depuis plus de deux ans et demi, profitant d'un nouvel accès de faiblesse de la monnaie américaine. Vers 15h25 GMT, la monnaie unique européenne se traitait autour de 1,2095 dollar après être montée à 1,2108. Au même moment, le rendement des bons du Trésor à dix ans amplifiait sa hausse à plus de 0,95% tandis que Wall Street réduisait ses pertes, l'indice Dow Jones ne cédant plus que 0,12%. (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.