L'euro, aidé par le plan de Bruxelles, monte un peu face au dollar

L'euro progressait légèrement face au dollar mercredi, après la présentation par la Commission européenne d'un plan de relance destinée à soutenir son économie.

Vers 19H00 GMT (20H00 à Paris), l'euro gagnait 0,08% face au billet vert, à 1,0991 dollar, après être repassé temporairement au-dessus du seuil symbolique des 1,10 dollar.

La monnaie unique "est parvenue à grimper à son plus haut niveau en huit semaines grâce aux signes encourageants vers l'adoption d'un vaste plan de relance destiné à aider la zone euro à se remettre de ce qui devrait être la pire récession de son histoire", remarque Joe Manimbo de Western Union.

Toutefois, ajoute-t-il, "des divisions profondes persistent au sein des nations de l'Union européenne sur les conditions liées à l'aide, un élément qui pourrait limiter la progression de l'euro".

La Commission européenne a en effet dévoilé mercredi un plan de relance exceptionnel de 750 milliards d'euros: 500 seraient redistribués sous forme de subventions, qui ne devront pas être remboursées, le reste serait constitué de prêts aux Etats membres.

Sa présidente, Ursula von der Leyen, a appelé les 27 à "mettre de côté les vieux préjugés" pour soutenir ce plan d'aide exceptionnel.

Mais des négociations ardues attendent les Etats membres. Les plus rigoristes - Pays-Bas, Autriche, Danemark et Suède - défendent notamment un soutien accru uniquement via des prêts.

Si le dollar recule face à l'euro, il s'affiche en revanche en légère hausse face aux autres principales devises.

"L'inquiétude sur une réponse sévère des Etats-Unis à la Chine, avec de possibles sanctions, monte", remarque Samuel Siew, analyste pour Phillip Futures, pour expliquer la bonne tenue du billet vert, considéré comme une valeur refuge en période d'incertitudes.

Les Etats-Unis ont formellement conclu mercredi que Hong Kong ne jouissait plus de l'autonomie promise par la Chine, ouvrant la voie à une remise en cause des privilèges commerciaux accordés à l'ex-colonie britannique dans une riposte spectaculaire à une loi sécuritaire controversée voulue par Pékin.

Ce dossier est venu détériorer encore un peu plus les relations entre les deux premières puissances mondiales, déjà tendues à l'extrême au sujet de la gestion du coronavirus.

"L'optimisme d'hier est déjà à bout de souffle", a renchéri Thu Lan Nguyen, analyste pour Commerzbank, tandis que mardi avait été dominé par les bonnes nouvelles concernant la pandémie de Covid-19, avec le ralentissement de sa propagation en Europe et un nouvel essai pour un vaccin.

