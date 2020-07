L'euro accélère face au dollar, tiré par l'appétit pour le risque

L'euro continuait de progresser lundi face au dollar, tiré par l'optimisme des investisseurs malgré la hausse du nombre de cas de Covid-19 dans le monde.

Vers 13H50 GMT (15H50 à Paris), l'euro prenait 0,85% face au billet vert, à 1,1345 dollar.

"Le dollar et les autres monnaies considérées comme refuges reculent à la faveur d'un fort appétit pour le risque", a constaté Edward Moya, analyste de Oanda.

C'est également le cas du yen, qui cédait lui aussi du terrain face à l'euro dans des proportions comparables au dollar.

Signe de ce regain de confiance, les bourses mondiales ont démarré la semaine en fanfare: celles de Hong Kong et Shanghai ont clôturé à respectivement +3,81% et +5,71%.

La Bourse de New York grimpait elle aussi lundi en début de séance, au retour d'un week-end de trois jours aux Etats-Unis: le Dow Jones montait de 1,40% et le Nasdaq de 1,50%.

"Il semble que les investisseurs sont moins sensibles à la hausse du nombre de cas de Covid-19, mais enthousiastes quant aux mesures de relance", notamment en Europe, avait pointé plus tôt dans la journée Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Pourtant les Etats-Unis, qui célébraient ce week-end leur fête nationale, enregistrent depuis plus d'une semaine des nombres d'infections record. La tendance demeure également inquiétante dans plusieurs pays d'Amérique latine.

Cependant "le nombre de cas de Covid-19 est en recul en Europe et il y a de plus en plus de signes que la volonté politique s'oriente vers une stimulation économique décisive et une plus grande solidarité entre les États membres", avait souligné Ricardo Evangelista, pour ActivTrades.

La ministre espagnole de l'Économie Nadia Calviño, candidate à la présidence de l'Eurogroupe, s'est dite pour sa part vendredi "plutôt optimiste" quant à la conclusion d'un accord européen sur le plan de relance européen de 750 milliards d'euros.

