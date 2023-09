L'euro à la peine face au dollar, plombé par des perspectives de récession en Europe

L'euro reculait face au dollar lundi, sous les feux croisés d'indicateurs économiques en berne en zone euro, en comparaison de chiffres plus reluisants côté américain.

Vers 10H10 GMT (12H10 à Paris), l'euro perdait 0,17% à 1,0635 dollar et 0,05% face à la livre à 86,98 pence.

"Les signes d'une récession dans la zone euro deviennent de plus en plus évidents", explique Esther Reichelt, analyste de Commerzbank, et cette situation "suggère non seulement qu'une nouvelle hausse des taux dans la zone euro est de moins en moins probable, mais aussi que le marché va s'en tenir à ses attentes de baisse des taux pour l'année prochaine, ce qui exerce pour l'instant une pression sur l'euro".

L'activité du secteur privé en zone euro a en effet poursuivi son repli en septembre, à un rythme toujours élevé bien qu'un peu moindre que le mois précédent, selon l'indice PMI Flash publié vendredi.

Dans le même temps, aux Etats-Unis, l'indice composite PMI (tous secteurs confondus) a, lui, fait ressortir une économie américaine en expansion, même si son rythme ralentit.

Vendredi dernier, la devise européenne a atteint son plus bas face au billet vert depuis mars, à 1,0615 dollars pour un euro.

Lundi, le dollar s'imposait également face à la livre britannique, qui s'inclinait de 0,12% à 1,2226 dollar pour une livre.

La devise britannique était pénalisée par les craintes de récession au Royaume-Uni et le choix jeudi dernier de la Banque d'Angleterre de mettre en pause ses tours de vis monétaires, dans la foulée de la Fed mais avec un ton moins agressif que son homologue américaine.

Des taux plus élevés sont traditionnellement synonymes d'une devise plus rémunératrice pour les investisseurs, ce qui la rend plus attractive.

"La dynamique haussière du dollar américain a été renforcée la semaine dernière par la position belliciste de la Fed", la Réserve fédérale américaine, avancent les analystes de la MUFG, pour expliquer la dixième semaine consécutive de gains du Dollar Index, qui compare le billet vert à un panier de grandes monnaies.

La Fed a choisi de ne pas rehausser ses taux dans l'immédiat, mais les cambistes estiment qu'elle est la seule banque centrale pour laquelle une hausse du taux directeur reste crédible dans les mois à venir.

Dans le même temps, le yen perdait 0,16% à 148,62 yens pour un dollar, dans la foulée de la décision de Banque du Japon de poursuivre sa politique monétaire accommodante. Lundi, le yen atteignait un autre plus bas depuis début novembre, à 148,65 yens pour un dollar.

