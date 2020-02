L'euro à la peine face au dollar en amont d'interventions de banquiers centraux

L'euro se stabilisait mardi face au dollar après être tombé à un niveau plus vu depuis début octobre et avant une série d'interventions de banquiers centraux.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro gagnait 0,01% face au billet vert à 1,0912 dollar, après être descendu vers 07H20 GMT jusqu'à 1,0906 dollar.

Cette "faiblesse" de la monnaie unique, avec six séances de baisse d'affilée, a été alimentée par les "inquiétudes sur le virus, la faible confiance des investisseurs européens et plus récemment, le retrait d'AKK, la successeur désignée d'Angela Merkel", a expliqué Bethel Loh, analyste pour Think Markets.

"L'incertitude politique allemande pèse sur l'euro", a renchéri Lee Hardman, analyste pour MUFG.

Présidente depuis un peu plus d'un an seulement de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer a justifié sa décision surprise lundi, lors d'une réunion interne, notamment par la tentation d'une frange du mouvement de coopérer avec le parti anti-migrants et anti-élites Alternative pour l'Allemagne (AfD).

Plus tard dans la journée, les investisseurs s'intéresseront à l'intervention de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), devant le Parlement européen, puis à l'audition du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell devant la Commission des finances de la Chambre des représentants.

"Les marchés seront à l'affût de toute remarque concernant l'effet du virus sur l'économie et la politique monétaire, ainsi que des orientations que la Fed pourrait prendre à l'avenir", a souligné Samuel Siew, analyste pour Phillip Futures.

Mark Carney sera aussi auditionné mardi devant le Comité des affaires économiques de la Chambre des Lords, mais son mandat s'achevant dans un mois, l'intervention sera moins cruciale.

