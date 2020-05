L'Euro 2000 est-il le plus gros échec des Pays-Bas ?

L'histoire des Pays-Bas sur la scène internationale regorge de déceptions, de rendez-vous ratés en finale de Coupe du monde (1974, 1978, 2010) et d'éliminations cruelles dans le dernier carré (Euro 1976 et 1992, Coupe du monde 1998). Frustrant ? Un euphémisme tant les Oranje ont souvent été la meilleure équipe sur le terrain. Une montagne de désillusions qui a atteint son paroxysme lors de l'Euro 2000 à domicile. Car si par le passé les Néerlandais ont pu buter sur des facteurs extérieurs (le feu sacré du pays hôte) ou endogènes (le parent pauvre des tirs au but), cette fois-ci, en 2000, toutes les planètes étaient alignées. Et même un Francesco Toldo cosmique n'aurait pas dû être de taille à empêcher la supernova orange de foncer vers sa deuxième étoile continentale.

0-0 mémorables (1er) : Pays-Bas-Italie, une histoire de penaltys

L'Euro 2000 débute sur un paradoxe. À domicile, portés par une marée orange déchaînée et deux ans après leur ensorcelante Coupe du monde 1998 (défaite aux tirs au but contre le Brésil en demi-finales), les Pays-Bas sont donnés favoris de leur Euro. Logique ? Au vu de leur avant-Euro, pas vraiment. Les certitudes de 1998 ont été noyées dans une vase de onze matchs nuls (dont un joyeux bordel 5-5 contre la Belgique) en dix-sept matchs de préparation, tandis que le sélectionneur Rijkaard se présente à l'Euro sans avoir trouvé la bonne formule (quarante joueurs testés dans six systèmes tactiques différents). Après un succès fort heureux contre la Tchécoslovaquie en ouverture de leur "poule de la mort", lesappuient sur la pédale d'accélérateur face au Danemark (0-3) et terminent en roue libre contre les remplaçants français (3-2). Le collectif est encore tâtonnant, le onze de départ fluctuant, Cruijff et les médias s'acharnent toujours sur les faiblesses de cette équipe, mais au moins Rijkaard a trouvé son système : le 4-4-2 naturel de 1998, tout simplement. Bergkamp est à sa place (devant avec Kluivert), les ailiers aussi (Zenden et Overmars), tandis que Cocu et Davids retrouvent du champ d'action au milieu.Vivifiés, les locaux déglinguent la Yougoslavie (6-1) en quarts grâce notamment à un triplé de Kluivert. La machine est en route et lesse gardent même d'exprimer tout excès de confiance. Supérieurs à l'Italie Lire la suite de l'article sur SoFoot.com