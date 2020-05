"L'Euro 2000 a été un tournant dans l'histoire du hooliganisme"

À côté du spectacle sur le terrain, l'Euro 2000 a aussi fait parler de lui en raison des incidents liés aux hooligans de tout le Vieux Continent. Des incidents et non pas une guerre, comme on aurait pu le prévoir. Selon le sociologue belge Bertrand Fincœur, spécialiste du mouvement casual d'outre-Quiévrain, l'explication se trouve en partie dans les politiques mises en place par les deux pays organisateurs avant le premier championnat d'Europe du XXIe siècle.

Heysel de l'enfer / 29 mai 2015 / SOFOOT.com

Sans aucun doute au niveau de la politique de sécurité dans les stades. La Belgique n'a pas botté en touche en avançant le fait que ce sont des supporters anglais et italiens qui sont venus foutre la merde à l'occasion d'un événement sportif organisé sur son sol. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire, des universitaires se sont penchés sur la question, sans oublier la naissance du fan coaching et la promulgation de la Loi football en 1999. Tout cela ne serait pas arrivé sans le Heysel. La Belgique s'est positionnée comme une locomotive européenne pour traiter le mal à la racine et est en quelque sorte devenue le bon élève de la classe après en avoir été le pire exemple.Sa principale spécificité est de désengorger le circuit pénal et de réguler le supportérisme, d'une part, en interdisant de stade les supporters qui posent problème, et d'autre part, à travers des sanctions financières. C'est un outil conçu pour être très réactif : la personne se voit désormais sanctionnée en deux-trois mois. Mais la Loi football amène également le développement d'une co-gestion public-privé : la police et le club ont chacun leur rôle à jouer. Le second se voit confier des prérogatives en matière de sécurité et c'est là que l'on voit apparaître les stadiers par exemple, que la police ne vient épauler qu'à titre subsidiaire.