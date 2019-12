L'étrange succès des vidéos de feu de cheminée sur Netflix et YouTube

Plébiscitées sur Internet, les vidéos de feu de cheminée remontent à une vieille tradition née dans les années 1960 à la télévision américaine.

Il n'y a pas que les bûches glacées qui ont du succès. Sur YouTube, de longues vidéos de feu de cheminée, en plan fixe, engrangent des millions de vues. Et même la plateforme de streaming Netflix propose des vidéos de bois brûlant pendant des heures.

Plébiscitées en ligne, les vidéos de feu de cheminée ne sont pourtant pas nées sur Internet, mais à la télévision new-yorkaise, en 1966. A cette époque, le programme a tellement marqué les spectateurs américains par son originalité qu'il a été rediffusé régulièrement.

Outil de relaxation étudié par les anthropologues, précurseur de la « Slow TV », outil marketing pour de nombreuses marques... retour sur l'itinéraire insolite des feux de cheminée filmés.

