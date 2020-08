L'étrange fiasco du restaurant de Florent Malouda

En octobre 2017, quelques mois avant de signer au FC Differdange 03, Florent Malouda participe à l'ouverture d'un restaurant à Luxembourg. Mais en mai 2018, après moins d'un an de fonctionnement, des problèmes de gestion à répétition, et une dernière pige qui finit en conflit, l'affaire tourne au vinaigre. Depuis, le Colisée a fermé ses portes et l'histoire se poursuit dans les tribunaux.

Rooftop, soirées jazz et béchamel aux truffes

"C'est simple : pour monter un restaurant, il faut juste de l'argent. Et les anciens footballeurs qui ont réussi leur carrière en ont. " Un ancien salarié du Colisée.

En septembre 2003, Francky Vincent ferme les portes du café qu'il avait ouvert six mois plus tôt à Thiais, dans le Val-de-Marne, sans prévenir ses employés. Ces derniers le traduisent alors en justice, avant que le zoukeur français ne leur dédie une chanson grivoise dont lui seul a le secret. Une farce qui fait écho à celle vécue par Florent Malouda et son restaurant, le Colisée, ouvert en octobre 2017 à Luxembourg. Quelques mois plus tard, des problèmes de gestion mettent l'affaire dans le dur, avant que le quotidienrévèle que des salariés ont porté plainte contre la société en charge du restaurant. Pas concerné par cette action en justice, et se considérant lui aussi lésé, Malouda n'a pas tardé à réagir en déposant plainte à son tour. Rien d'inhabituel pour l'ancien international français (80 sélections), toujours aussi habile dans l'art de la contre-attaque.Ouvrir un restaurant ne s'avère pas si compliqué, surtout au Luxembourg, pays particulièrement apprécié des chefs d'entreprise. Ce que ne manque pas de confirmer une des personnes ayant contribué à l'ouverture du Colisée :C'est cet argent qui permet à Florent Malouda d'investir en janvier 2016 dans la création de la SARL Les Jardins d'Italie, afin d'exploiter un restaurant. Ce sera le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com