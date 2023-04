L’étrange communiqué du PSG aux supporters de la tribune Boulogne

Des supporters interdits de supporter.

Le PSG encadre depuis quelques années les rassemblement de ses supporters sous une même bannière par le statut de Fan Club. Ce dernier permet aux différents groupes de bénéficier d’avantages notamment sur l’achat des billets. Généralement, les places attribuées aux Fan Club se situent dans la tribune Boulogne du Parc des Princes. Or depuis quelques mois, cette dernière est de plus en plus bruyante et s’organise à la manière d’un groupe ultra. Une mutation dont se méfie la direction parisienne qui a envoyé un rappel aux différents groupes, la semaine précédent la réception du RC Lens (3-1). Parmi les interdictions notifiées dans la lettre il y a l’interdiction de regarder le match debout en tribune Boulogne ou encore l’interdiction formelle d’utiliser « du matériel de supporter » . Le PSG va même jusqu’à imposer un droit de regard sur la façon de vêtir. « Nous vous informons que nous nous réservons le droit, en collaboration avec le service sécurité du club, de mettre un terme à notre relation avec un Fan Club dont l’apparence globale s’apparenterait plus à celle d’un groupe de supporters Ultras » , avertit le club de la capitale dans le communiqué adressé aux fans clubs.…

MH pour SOFOOT.com