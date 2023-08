L’étonnante liste de Didier Deschamps ! (non)

Didier Deschamps change son fusil d’épaule !

Alors que la France va affronter l’Irlande au Parc des Princes le 7 septembre en match éliminatoire pour l’Euro 2024, puis l’Allemagne en amical à Dortmund le 12 septembre, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour ces deux rencontres. Une liste évidemment tout sauf pleine de surprises. Après avoir sacrifié sa lune de miel en juin dernier pour jouer zéro minute, Boubacar Kamara est récompensé et de nouveau de retour. Antoine Griezmann est lui de nouveau sélectionné parmi les attaquants, et Eduardo Camavinga comme milieu de terrain. Aucun joueur parti en Arabie saoudite n’a été sélectionné, et aucun joueur de l’OM, non plus.…

AHD pour SOFOOT.com