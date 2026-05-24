L'Etihad Stadium rend un dernier hommage à Pep Guardiola

Jour de fête, avec quelques larmes.

C’est un dimanche rempli d’émotions que vit Pep Guardiola pour sa dernière sur le banc de Manchester City, après dix ans passés en Angleterre. L’Espagnol a annoncé sa décision plus tôt dans la semaine, et l’Etihad Stadium n’a pas manqué l’occasion de célébrer celui qui est devenu assez incontestablement le plus grand entraîneur de son histoire , avec de nombreuses banderoles à l’effigie de Guardiola. John Stones et Bernardo Silva, qui vivent eux aussi leur dernière rencontre avec les Skyblues face à Aston Villa, ont aussi été largement acclamés, et le Portugais, très ému, était déjà en larmes dans le tunnel avant d’entrer sur la pelouse.…

AL pour SOFOOT.com