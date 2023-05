L’Etihad Stadium, le point faible de Manchester City

Contrairement aux autres demi-finalistes de cette C1, Manchester City n’évolue pas dans une enceinte franchement intimidante. S’il est toujours capable de se sublimer quelques instants, l’Etihad Stadium n’a pas la carrure d’un stade qui fait basculer une rencontre. Pas encore.

À Manchester il y a le théâtre des rêves, et celui où l’on s’endort vraiment. Si Old Trafford a, comme beaucoup de stades anglais ces vingt dernières années, perdu de sa superbe, le voisin qui abrite les Skyblues n’est pas épargné non plus par l’apathie qui a gagné les enceintes des principales écuries anglaises. Club issu des quartiers pauvres de la ville, et fort d’un public littéralement populaire à l’origine, Manchester City évolue désormais dans ce que le football propose de pire : une enceinte impersonnelle, de son architecture à son nom, et la plupart du temps pas du tout à la hauteur de ce qu’il se passe sur la pelouse. Jusqu’à preuve du contraire, l’Etihad Stadium n’est pas le genre de stade qui peut faire basculer un match, loin des Santiago-Bernabéu et Giuseppe-Meazza des trois autres demi-finalistes de la C1. Et si c’était finalement le point faible de la machine citizen ?

L’Emptyhad Stadium

Pour aller au bout d’une campagne européenne, proposer le meilleur football du continent ne suffit pas. Pep Guardiola ne le sait que trop bien. Ces dernières saisons, le Real Madrid a ainsi pu compter sur son Bernabéu (certes loin d’être bouillant), mais dont l’effet sur les adversaires se fait toujours ressentir. Pareil pour les vertigineuses et historiques travées du Camp Nou, de San Siro ou les volcans allemands (Dortmund, Francfort, etc.) ou néerlandais (Feyenoord, PSV, etc.). Les plus mauvaises langues noteront d’ailleurs que la seule finale de C1 disputée par Manchester City le fut au bout d’une saison dans des stades vidés par le Covid. Sans surestimer le poids du public et d’un stade dans un parcours européen, on peut reconnaître que City n’a pas cet atout en poche.…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com