L’Etihad Stadium en passe d’être agrandi

Les Qataris en rêvent, les Émiratis le font.

Au moment où le Santiago-Bernabeu est en plein agrandissement, où le Camp Nou va se refaire une beauté la saison prochaine et où le PSG remue ciel et terre pour acquérir une enceinte à la hauteur de ses ambitions, c’est au tour du board de Manchester City de vouloir agrandir l’Etihad Stadium. Actuellement d’une capacité de 53 500 places, le théâtre de rencontres à domicile des hommes de Pep Guardiola, n’est que le cinquième plus grand stade de Premier League, derrière Old Trafford (Manchester United), le Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham), l’Emirates Stadium (Arsenal) et le stade olympique de Londres (West Ham). Ainsi, le club a annoncé ce mardi une série d’améliorations à venir, dont un agrandissement de la tribune nord, relaye l’agence Reuters. La capacité passerait ainsi à 60 000 spectateurs. Les Citizens souhaitent également installer une fan zone couverte sur le parvis du stade. Celle-ci pourrait accueillir jusqu’à 3 000 personnes. Le projet comprend également la création d’un nouveau musée et d’un hôtel de 400 lits. Tout cela contre chèque qui s’élèverait à 300 millions de livres (340 millions d’euros), selon le club.…

MH pour SOFOOT.com