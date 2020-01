L'Etat s'approprie un budget de R&D, les agriculteurs dénoncent un "hold-up"

Les organisations agricoles majoritaires et les chambres d'agriculture ont dénoncé mardi la réaffectation d'une enveloppe de 7 millions d'euros normalement destinée au développement agricole vers le budget général de l'Etat.

Objet de la colère de la FNSEA, des Jeunes agriculteurs, des chambres, des coopératives et des instituts techniques agricoles: la décision du gouvernement "de ponctionner 7 millions d'euros de fonds agricole sur le budget du Casdar" (Compte d'Affectation Spécial pour le Développement Agricole et Rural).

Ce fonds créé en 2006, alimenté par une taxe sur les exploitations agricoles, sert à financer des projets d'innovation dans l'agriculture.

"En décidant de réaffecter 7 millions d'euros au budget général de l'État et non à la R&D agricole, le gouvernement fait preuve d'une insincérité certaine et vient rompre la confiance des agriculteurs dans un dispositif qui a pourtant fait ses preuves", dénoncent les signataires du communiqué, lesquels dénoncent "un hold-up en contradiction avec les ambitions de l'État".

Cette "ponction" dans ce fonds abondé en 2019 à hauteur de 143 millions d'euros, intervient "au moment où le besoin de recherche et d'innovation pour le monde agricole est le plus important", regrettent les organisations qui soulignent les attentes sociétales en matière notamment de transition environnementale ou d'amélioration du bien-être animal, pour lequel un plan a été présenté mardi.

"La demande de rattachement des excédents de taxes collectées en 2019 auprès des agriculteurs au Casdar 2020 est fort compréhensible. Néanmoins, dans un cadre budgétaire contraint, cela n'a pas été possible en 2020", a indiqué le ministère de l'Agriculture à l'AFP.

Il souligne que "ces 10 dernières années en cas d'excédent collecté, ce rattachement n'a d'ailleurs pas toujours été possible".

En 2013, les mêmes signataires avaient dénoncé le même type de "hold-up" en faveur du budget général de l'Etat, à hauteur de 6 millions d'euros.

"Ces moyens ne sont pas perdus mais versés au budget général, celui-là même qui finance bien d'autres soutiens à l'agriculture", a ajouté mardi le ministère.