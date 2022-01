L'Etat propose de reconduire Antoine Petit à la tête du CNRS

Emmanuel Macron envisage de reconduire Antoine Petit à la tête du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), que ce spécialiste de l'informatique dirige depuis 2018, a annoncé vendredi l'Elysée.

"Le président de la République envisage, sur proposition du Premier ministre, de nommer Antoine Petit en qualité de président du CNRS", plus grand organisme de recherche français, précise la présidence de la République dans un communiqué.

Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat "sont saisis de ce projet de nomination", afin que leurs commissions compétentes se prononcent après audition du candidat, comme le prévoit la Constitution.

En attendant, Antoine Petit sera président du CNRS par intérim à compter du 25 janvier, date à laquelle prendra fin son premier mandat.

Crée en 1939, le CNRS emploie 32.000 personnes et compte plus de 1.100 laboratoires de recherche en France et à l'étranger.

Antoine Petit, 61 ans, agrégé de mathématiques et docteur en informatique, en avait pris la tête en janvier 2018. Il dirigeait auparavant l'Inria (Institut national de recherche en informatique et en automatique).

En prenant ses fonctions, il avait souhaité mettre davantage la recherche au service de l'innovation et renforcer le dialogue entre sciences et société.

Son deuxième mandat s'inscrira "dans la continuité de la politique menée depuis quatre ans", avec comme "devise +la recherche fondamentale au service de la société+", avait-t-il expliqué dans un message interne annonçant sa candidature, en septembre dernier.

Le CNRS a fêté fin 2021 la création de son 200e "laboratoire commun", des collaborations associant recherche fondamentale et entreprises privées visant à "lever des verrous scientifiques et technologiques propres aux entreprises".

L'organisme s'est également impliqué dans la préparation de la Loi de programmation de la recherche (LPR), adoptée fin 2020, qui prévoit un investissement de 25 milliards d'euros sur dix ans pour réarmer un système affaibli par des années de sous-investissement.

"Une bouffée d'air nécessaire à la recherche", avait salué Antoine Petit.

La LPR a été vivement contestée dans le milieu universitaire et scientifique, ses opposants dénonçant une réforme en "trompe-l'oeil" qui fait selon eux peser l'essentiel des efforts budgétaires sur les prochains quinquennats.