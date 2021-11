L'Etat prêt à débloquer 877 millions pour investir dans l'alimentation de demain

L'Etat va lancer des appels à projets d'un montant cumulé de 877,5 millions d'euros sur cinq ans pour "accélérer" la recherche dans l'agriculture et l'alimentation de demain, a annoncé vendredi le gouvernement.

Il s'agit de "repousser la frontière des connaissances" pour entrer dans la "troisième révolution agricole", après celles de la mécanisation et de la chimie, avec des "innovations de rupture", a souligné le cabinet du ministre de l'Agriculture auprès de l'AFP.

Les financements iront à la recherche fondamentale et appliquée, et les projets pourront aussi bien être publics, privés, que combinés public-privé, a-t-on précisé de même source.

Deux "stratégies d'accélération" étaient présentées vendredi à l'occasion d'un déplacement dans la Drôme des ministres Frédérique Vidal (Enseignement supérieur, Recherche), Julien Denormandie (Agriculture) et Agnès Pannier-Runacher (Industrie).

La première, dotée de 428 millions d'euros, vise à "développer des solutions innovantes au service de la résilience et de la compétitivité du monde agricole" dans les domaines des agroéquipements, du biocontrôle, de la sélection variétale...

Avec la seconde (449,5 millions d'euros), la France entend se donner les moyens de "concevoir et déployer les solutions pour une alimentation plus durable et favorable à la santé", avec des recherches notamment sur le microbiome (écosystème microbien).

"Au-delà des enjeux sociétaux, l'investissement de l'Etat sur ces marchés en forte croissance au niveau mondial est une opportunité pour le secteur agroalimentaire français, première industrie du pays, de renforcer sa compétitivité et de redevenir un leader à l'export", estime dans un communiqué l'association des industriels de l'alimentation (Ania).

Les fonds sont issus du programme d'investissements d'avenir (dit PIA4). Les appels à projets s'étaleront jusqu'à la fin du premier semestre 2022. D'autres financements seront annoncés dans le cadre du plan d'investissement France 2030.