French Prime Minister Jean Castex wears a protective mask as he meets firefighters after the blaze at the Cathedral of Saint Pierre and Saint Paul in Nantes PARIS (Reuters) - La restauration de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes (Loire-Atlantique), touchée par un incendie samedi, sera prise en charge par l'Etat, a annoncé lundi le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire. "L'Etat prendra à sa charge la restauration de la cathédrale de Nantes" et "répondra présent financièrement", a précisé Bruno Le Maire sur BFMTV et RMC. L'incendie de la cathédrale de Nantes, qui a détruit un grand orgue, des vitraux centenaires et des oeuvres d'art, a provoqué une vague d'émotion nationale et le Premier ministre Jean Castex s'est rendu sur place samedi. Construite à partir du XVe siècle, la cathédrale a été en partie détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a également subi un important incendie en 1972 qui a ravagé sa charpente. (Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

