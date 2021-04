Le dispositif 'transition collective' permet, "quand votre emploi est menacé, que votre rémunération et votre formation soient prises en charge, par l'Etat, pour vous permettre de vous former vers des métiers qui recrutent, par exemple ceux du soin, de la transition écologique ou du numérique", a souligné la ministre du Travail Elisabeth Borne.

La ministre du Travail Elisabeth Borne. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Alors que l'exécutif travaille à la levée progressive des restrictions sanitaires, annoncées pour le mois de mai, la ministre du Travail Elisabeth Borne a annoncé lundi 19 avril sur France Inter que 500 millions d'euros allaient être mobilisés pour aider les salariés à se reconvertir vers des secteurs qui recrutent.

"Au troisième trimestre 2020, quand on a levé les contraintes sanitaires, l'activité économique a rebondi de façon très importante. Evidemment, un certain nombre d'entreprises seront plus en difficulté", a expliqué la ministre, évoquant "les secteurs très affectés par le télétravail" comme "la restauration collective". "Pour ces secteurs-là (...), on a travaillé avec les partenaires sociaux pour accompagner la reconversion de ces salariés vers d'autres secteurs", a-t-elle poursuivi.

Le gouvernement a ainsi mis en place le dispositif 'transition collective' , "qui permet, quand votre emploi est menacé, que votre rémunération et votre formation soient prises en charge, tout ou partie, suivant la taille de l'entreprise, par l'Etat, pour vous permettre de vous former vers des métiers qui recrutent, par exemple ceux du soin, de la transition écologique ou du numérique", a expliqué Elisabeth Borne.

"L'objectif, c'est de permettre aux salariés de rester là où ils habitent, en identifiant à la fois les entreprises où des emplois sont menacés mais aussi celles qui ont des besoins de recrutement", a souligné la ministre. L'Etat va ainsi " mobiliser 500 millions d'euros pour accompagner ce dispositif de reconversion des salariés ", a-t-elle ajouté. "On ne va pas laisser tomber les salariés dont les emplois sont menacés, on les accompagnera pour rebondir dans d'autres secteurs", a-t-elle ajouté.