information fournie par So Foot • 09/04/2024 à 11:50

L’État islamique menace les quarts de finale de Ligue des champions

C’est une nouvelle qui fait froid dans le dos qui a été dévoilée dans la soirée de ce lundi par la chaîne espagnole Onda Cero. Un visuel créé par l’État islamique à destination des réseaux sociaux a été révélé, sur lequel l’organisation terroriste incite à s’attaquer aux rencontres de Ligue des champions programmées ce mardi et ce mercredi.

Sur ce montage, on peut y voir un partisan du groupe avec une arme devant les quatre stades des quarts de finale aller (l’Emirates Stadium , le Santiago-Bernabéu, le Cívitas Metropolitano et le Parc des Princes). Le tout est affublé du slogan « Tuez-les tous », entouré de flammes et de tâches de sang.…

FL pour SOFOOT.com