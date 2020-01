L'État islamique aurait trouvé son nouveau leader

Al-Baghdadi aurait été rapidement remplacé à la tête de Daech. Selon les informations du Guardian, qui s'appuie sur des sources officielles au sein de deux différentes agences de renseignements, un homme du nom d'Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi aurait été nommé nouveau leader de l'État islamique, succédant à celui qui, en octobre dernier, a succombé à une attaque des forces américaines. Le journal britannique déclare avoir appris que Salbi a été nommé quelques heures seulement après la mort d'al-Baghdadi, relançant ainsi les rumeurs quant à la vague de reconstruction de l'EI.Lire aussi L'Ukraine, refuge inattendu des leaders de Daech en exilSi le nom de guerre qui circulait à l'époque pour évoquer ce remplaçant, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, n'évoquait rien aux espions sur place, les trois mois qui ont suivi son accession à la tête du groupe terroriste ont permis de découvrir et d'assurer qu'il s'agissait de l'homme en question. Al-Salbi, issu d'une famille irakienne et du Turkménistan, aurait un profil similaire à celui d'al-Baghdadi. Il est considéré comme l'un des fondateurs de l'État islamique et comme l'un de ses idéologues parmi les plus influents. Avant la mort d'Abu Bakr al-Baghdadi, les États-Unis avaient placé une prime de 5 millions de dollars sur la tête d'al-Salbi ainsi que sur deux autres membres fondateurs de Daech, craignant que l'un d'entre eux ne lui succède.Lire aussi Gilles Clavreul ? Hugo...