information fournie par So Foot • 02/02/2024 à 14:29

L’État français ne souhaiterait plus vendre le Stade de France

Retournement de situation dans le dossier du Stade de France.

Selon les informations de L’Équipe , l’enceinte située à Saint-Denis ne serait plus à vendre. L’attribution d’une nouvelle concession à partir du 1 er juillet 2025 aurait à la place été privilégiée. Une décision qui permettra à l’État français de conserver un certain contrôle sur l’usage et la gestion de l’enceinte, tout en bénéficiant de l’expertise du secteur privé pour son exploitation.…

FL pour SOFOOT.com