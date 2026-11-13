L'Etat et la SNCF signent un accord pluriannuel pour moderniser le réseau ferré vieillissant

Le PDG de SNCF Réseau Matthieu Chabanel à Cléon le 16 septembre 2026 ( AFP / Guillaume SALIGOT )

SNCF Réseau qui gère les 28.000 kilomètres de voies ferrées en France est parvenu à un accord final jeudi soir avec l'Etat, engageant les deux parties à la modernisation du réseau ferré vieillissant d'ici 2033.

En habit et casque de chantier, le PDG de SNCF Réseau Matthieu Chabanel a signé avec l'Etat un contrat de performance pour la période 2024-2033 jeudi soir, sur le lieu même d'un chantier nocturne de renouvellement de rails, à Trappes (Yvelines), sur une ligne de banlieue.

Face à l'appétit de train grandissant perceptible chez les usagers-consommateurs, ce contrat, "négocié depuis trois ans" constitue "une rupture importante" pour revaloriser l'ambition ferroviaire du pays, a-t-il estimé.

Il prévoit d'augmenter de 50% les dépenses de régénération du réseau, soit 4,5 milliards d'euros par an contre 3 milliards jusqu'à présent, pour une augmentation estimée de 25% du trafic ferroviaire en 2033 par rapport à 2024, année de référence de l'accord. Soit de faire circuler 800.000 trains de voyageurs ou de marchandises de plus par an.

"Le réseau, c'est la mère des batailles", a rappelé le PDG de la SNCF Jean Castex, également en bottes et habit de chantier pour présider à cette signature symbolique. Entretenir le réseau c'est assurer la sécurité quotidienne sur les voies tout en réparant les dégradations liées aux conséquences du changement climatique.

"S'il n'y a pas de réseau résilient, il n'y a pas de circulation ferroviaire" a-t-il ajouté.

Le ministre des Transports Philippe Tabarot (G) et le PDG de SNCF Réseau Matthieu Chabanel (D) à Paris le 27 octobre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

"Pour régénérer il faut investir, investir, investir, c'est un moment clé que nous vivons pour le ferroviaire" a martelé le ministre des Transports Philippe Tabarot, qui avait fortement critiqué le précédent contrat lorsqu'il était sénateur, le qualifiant alors de "contrat de contre-performance".

Oui mais où trouver le milliard et demi supplémentaire dans un contexte budgétaire ultra-contraint ?

La SNCF a renouvelé son accord pour participer à hauteur de 500 millions d'euros issus de ses propres recettes.

M. Tabarot a annoncé la mise en place d'un outil de financement inédit qui a fait l'objet d'intenses négociations interministérielles, pour compléter le budget: la création de certificats d'économie d'énergie (CEE) dédiés à la modernisation et à la régénération du réseau ferroviaire, qui devrait permettre de financer 241 millions d'euros d'opérations "dès 2027".

Autre source selon le ministère, la mobilisation d'une partie des recettes issues de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) dans le cadre du projet de loi de finances 2027.

Les trois responsables ont répondu aux critiques de l'association représentant les usagers, la FNAUT, qui s'était déclarée jeudi matin très inquiète de ce contrat "de gestion" aux moyens "insuffisants".

Le contrat porte sur la modernisation du réseau qui "dessert 90% des préfectures françaises". "C'est le réseau du quotidien" a dit M. Chabanel.

M. Castex a rappelé que les lignes à grande vitesse "n'émargent pas au contrat". Et M. Tabarot qu'il n'y avait pas eu un "tel niveau d'investissement dans le ferroviaire depuis les années 70".

L'Association française du rail (AFRA) qui regroupe les opérateurs ferroviaires concurrents de la SNCF, a salué ce "contrat plus ambitieux" qui doit "permettre de développer l'usage du train en France" tout en regrettant qu'il subsiste "des barrières" à la concurrence.