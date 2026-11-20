( AFP / LOIC VENANCE )

L’État a définitivement effacé vendredi une créance de 80 millions d'euros de la compagnie aérienne Corsair, conformément à un plan d'aide public lancé en 2020 et amendé en 2023.

"Les créances détenues sur la société Corsair" au titre de ce plan d'aide "sont intégralement abandonnées", lit-on dans un décret signé par les ministres de l'Économie Roland Lescure et de l'Industrie Sébastien Martin.

Ce prêt faisait partie d'un plan de sauvetage associant public et privé, en novembre 2020, au profit d'une compagnie en grande difficulté lors de la pandémie de Covid-19.

En septembre 2023, constatant que le plan "reposait sur des hypothèses qui n'étaient plus confirmées" et que la compagnie subissait "des événements extérieurs exceptionnels et imprévisibles", le gouvernement a demandé à l'Union européenne de pouvoir effacer cette créance.

En décembre 2025, la Commission européenne a estimé cette mesure compatible avec les règles de la concurrence, sous certaines conditions.

Corsair s'est depuis redressé, notamment en modernisant une flotte qui compte aujourd'hui neuf Airbus A330neo, en réduisant ses effectifs et en montant en gamme.

La compagnie est spécialisée dans la desserte, depuis Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Marseille, de l'Outremer français (Antilles, Mayotte et La Réunion) et de l'Afrique (Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, Madagascar et Maurice).

Selon les chiffres de la Direction générale de l'aviation civile, Corsair a été en 2025 le cinquième transporteur aérien français, avec 1,44 million de passagers, derrière Air France, Transavia, Air Corsica et Air Caraïbes.